Sugli scaffali del supermercato certe volte si trova proprio di tutto. Sapevi di poter acquistare perfino le vacanze con Lidl Viaggi?

Lidl Viaggi, le offerte 2018

La nota catena di supermercati tedesca mette a disposizione dei clienti una serie di offerte davvero low cost per far trascorrere le vacanze anche ai clienti meno abbienti. E lo rende noto sia sul volantino Lidl viaggi, che sulle affissioni nei supermercati e sul sito web ufficiale. Il servizio è realizzato con la collaborazione di Ignas Tour S.p.A, un’agenzia di viaggi con sede a Bolzano e con 20 anni di attività sul campo.

Hai una famiglia numerosa e pensi di non riuscire a sostenere la spesa di un viaggio? Non dovresti preoccuparti, Lidl ha pensato proprio a tutto e le offerte 2018 comprendono vari pacchetti in cui i bambini sono esenti dal pagamento. Il Natale si avvicina e non sai proprio cosa regalare ai più cari? Un buono regalo Lidl Viaggi da utilizzare sul portale online potrebbe davvero essere un’ottima idea per accontentare amici e parenti e risparmiare le lunghe file nei negozi durante i giorni di festa.

Ma quali saranno le imperdibili offerte 2018? La scelta è davvero vasta e si adatta a tutti i gusti e le esigenze: mare, montagna, città, lago, crociera e campeggio sono solo alcune delle offerte disponibili. C’è la possibilità inoltre di scegliere sia mete italiane che estere, comprese località intercontinentali.

Le offerte 2018 più accattivanti

Quest’anno Lidl ha lanciato offerte davvero interessanti e di tutti i tipi, per soddisfare anche i clienti più esigenti. Ecco solo qualcuno dei pacchetti di viaggio:

Week-end alle terme, per riprendersi da una dura settimana di lavoro e dedicarsi il giusto relax. Le mete più appetibili sono Ischia, Montegrotto terme, Abano terme, alcune località del Trentino e la Slovenia.

Viaggio oltre-confine, per i più intrepidi e desiderosi di una vacanza fuori dagli schemi. Sharm El Sheikh, Zanzibar, Fuerteventura, Bangkok o le Seychelles, tutte meravigliose, potrebbero essere i puntini sulla mappa più eccitanti.

Crociera, per chi ama viaggiare con tutti i comfort a portata di mano. C’è una vasta scelta tra le tappe comprese fra il Mediterraneo Occidentale e quello Orientale.

Scampagnata in montagna, per respirare aria pulita e farsi incantare dai paesaggi verdeggianti. Trentino-Alto Adige, Piemonte, Veneto, Abruzzo e Valle d’Aosta si contendono posti incredibili e di rara bellezza.

Mare, classica meta estiva, che accontenta grandi e piccini. Le località balneari da tenere in considerazione sono sicuramente Puglia, Campania, Liguria, Sardegna e Sicilia.

Lidl Viaggi può essere davvero un’ottima soluzione per permetterti di staccare un pò dai soliti ritmi frenetici e scalmanati della città. La vita infondo è fatta di tanti momenti. Perché non prenderne qualcuno per godertela?