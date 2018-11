L’Italia in barca a vela, quale destinazione scegliere per una vacanza perfetta?

Avete mai pensato a una vacanza in Italia in barca a vela? L’opzione migliore per un viaggio straordinario e pieno di emozioni. Il noleggio barche in Italia può essere fatto per qualsiasi destinazione voi abbiate scelto per il vostro weekend, per una settimana o due che siano.

Italia in barca a vela

L’Italia è una nazione nel cuore del Mediterraneo ricca di isole e isolette meravigliose e oltre 7500 km di coste da poter ammirare e visitare, sicuramente una delle migliori mete per una vacanza romantica, in famiglia e/o con gli amici.

Tra le tante destinazioni che possono essere scelte, che fanno parte di questo enorme pezzo di terra a forma di “stivale” bagnato dal mare, noleggiando una barca a vela si potrà avere l’opportunità e la piena libertà di godere di una vacanza indimenticabile potendo raggiungere qualsiasi spiaggia poiché ci si può spostare da un luogo l’altro e poter visitare più destinazioni in poco tempo.

Insomma stiamo parlando di una vacanza governata da una libertà assoluta, con il privilegio di poter scegliere le spiagge più isolate raggiungibili solo in barca allontanandosi da quelle più affollate, evitando code e traffico e orari prestabiliti da hotel. I principali protagonisti quindi sarete voi, la natura e il mare poiché tutto il resto automaticamente si annulla.

Consigli per una vacanza da sogno

Un ottimo consiglio da seguire potrebbe essere quello di trascorrere la tua vacanza navigando tra l’isola d’Elba e le altre gemme dell‘arcipelago Toscano: ottima meta per ammirare luoghi incantati e incontrare dolci brezze e sapori genuini.

Sempre rimanendo al nord, l’emozione che si prova nel poter raggiungere Venezia via mare, a bordo della propria barca, è assolutamente impagabile, nonostante ciò, anche la Liguria con le sue cinque terre regala scenari incredibili tra montagne a picco sul mare e località patrimonio dell’UNESCO, ma soprattutto offre l’opportunità di poter vivere la propria vacanza in totale relax.

Se si preferisce invece il sud, si può optare di navigare in barca a vela in Sicilia e fare piccole soste per visitare i vulcani ancora attivi e, se la fortuna accompagnerà la vostra avventura, potrete ammirare la lava dello Stromboli, un vulcano che riesce a regalare grandi emozioni e magari scegliere successivamente di spostarsi verso la sardegna, altra meta super gettonata e perla del territorio italiano diventata il luogo per chi ama il lusso e la bellezza delle sue coste. Potreste per esempio organizzare un itinerario tra la Costa Smeralda e il sud della Corsica, riuscendo così a vedere due mete in una sola vacanza. Spiagge fine e bianchissime bagnate da acque blu scure con grandi macchie celesti vi aspettano. Sempre in Sardegna c’è un’altra meta che è abbastanza consigliata ed è l’Arcipelago della Maddalena, un piccolo angolo di paradiso che vi lascerà letteralmente a bocca aperta.

Tanti luoghi da visitare

Insomma i luoghi da visitare e da scegliere per una vacanza corta o lunga che sia, sono davvero tantissimi, se per esempio la meta che è stata scelta è Napoli, in barca a vela in mezza giornata si può raggiungere anche Capri e Ischia, le quali sono altre due mete di una bellezza incredibile con panorami mozzafiato.

Non si ha che l’imbarazzo della scelta, dunque non rimane altro da fare che scegliere quale meta si addice più alle vostre esigenze per poter soddisfare il vostro ideale di vacanza e noleggiare la barca dei vostri sogni.