Maldive d’Italia, viaggio alla scoperta del Conero

Volete fare una vacanza in una spiaggia cristallina come quelle delle Maldive restando in Italia? È possibile, basta visitare la riviera del Conero. Questa bellissima località si trova nelle Marche ed è un posto davvero incantevole. Ci sono spiagge per tutti i gusti, da quella più isolata e tranquilla a quella più selvaggia, ma se amate la comodità e le località attrezzate niente paura, nel Conero troverete di tutto. Alcune spiagge sono un po’ difficili da raggiungere, ma lo spettacolo vale davvero la pena. Alcune persone si recano all’alba e attendono il sorgere del sole, e si godono questo meraviglioso spettacolo.

Le spiagge più belle della Riviera del Conero

La spiaggia di Mezzavalle è una delle località più belle da visitare nel Conero. Un’oasi incontaminata e ancora un po’ selvaggia che si può raggiungere solamente a piedi dopo aver attraversato una strada un po’ ripida e impervia. Attenzione perché nella maggior parte delle spiagge troverete cartelli che vietano campeggio e pernottamento, ma da un po’ di tempo a questa parte è possibile richiedere il permesso al parco del Conero. È possibile dunque dormire in questa meravigliosa oasi soprannominata le Maldive d’Italia, l’importante è rispettare l’ambiente. Da non perdere anche Portonovo, un’altra bellissima spiaggia.

Tra le cose da visitare c’è Sirolo, un bellissimo castello medievale a picco sul mare. La spiaggia delle due sorelle invece è considerata una delle spiagge più belle di tutta Italia e prende il suo nome dai due scogli gemelli che fuoriescono dalle acque di questo mare limpidissimo. La spiaggia è un gioiello di natura incontaminata, assolutamente da vedere. Le sue acque cristalline sono state scelte dalla Fondazione Cetacea di Riccione per liberare le tartarughe riabilitate. Se volete potete seguire l’evento raggiungendo la spiaggia a bordo delle motonavi dei Traghettori del Conero.

Riviera del Conero, la spiaggia preferita di Jason Derulo

Jason Derulo, la famosa popstar americana, ha fatto una tappa al Conero anni fa ed è rimasto incantato dalla bellissima spiaggia anconetana. Ha postato anche una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto un enorme piacere ai fan anconetani e marchigiani, facendo invece sognare i suoi followers del resto del mondo. “I’ll never forget these moments” (Non dimenticherò mai questi momenti). Jason Derulo non dimenticherà mai Sirolo e la riviera del Conero dopo essere stato ospite al Mia clubbing di Porto Recanati. Dopo la serata ha fatto tappa a Sirolo prima di ricominciare il suo tour musicale.

[Foto: ww.viaggiesorrisi.it]