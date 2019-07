Sommarøy, l’isola della Norvegia che ferma il tempo

Si chiama Sommaroy, ed è un’isola della Norvegia che si trova al largo di Tromso, dove gli abitanti trascorrono 2 mesi all’anno senza notte ed altrettanti senza giorno. Un’isola dove il tempo si ferma, quella che per molti sta diventando la prima time-free zone permanente al mondo. Si tratta di un antico villaggio di pescatori a Nord della Norvegia, con 300 abitanti che hanno da poco firmato una petizione. La richiesta è che Sommaroy diventi un paese senza orari e senza tempo.

Sommaroy, gli abitanti dicono no all’orologio

Gli abitanti di Sommaroy hanno chiesto che venga abolito l’orario, vogliono dunque che il loro villaggio venga trasformato in una time free zone. Si sentono quasi schiavi del tempo e dell’orologio, e in segno di protesta hanno appeso tutti i loro orologi che collega il ponte alla terraferma. Madre natura intanto ha deciso di supportare la causa degli abitanti portando le sue notti bianche. Per ben 2 mesi all’anno infatti, l’isola di Sommaroy non vede il buio. Luce piena per ventiquattr’ore al giorno (quest’anno il sole non tramonta dal 18 maggio al 26 luglio), e altrettanto lunghi inverni senza alba, dove il buio è perenne.

Nei due mesi di sole potrebbe capitare di vedere alle 3 di notte bambini che giocano in strada o gente che cena in giardino. La petizione Time-Free Zone Campaign sarà portata avanti da Kjell Ove Hveding, che ha spiegato che questa svolta darà agli abitanti benessere e flessibilità: “in tutto il mondo le persone sono affette da stress e depressione. In molti casi ciò è dovuto alla sensazione di sentirsi intrappolati, e l’orologio è in parte responsabile. I bambini andranno sempre a scuola, ma in modo flessibile. La scuola e il posto di lavoro non devono diventare gabbie”.

Isola di Sommaroy, il luogo ideale per una vacanza slow

La parola d’ordine nell’isola di Sommaroy è libertà: nessun orario fisso, non c’è bisogno di scandire il tempo. La meta ideale per una vacanza rilassata e senza stress, si può alloggiare in piccoli B&B molto accoglienti. Da visitare sicuramente il villaggio dei pescatori, molto piccolo e con le sue casette colorate. La petizione degli abitanti di Sommaroy sta aspettando la decisione definitiva del governo, ma la campagna ha già riscosso tantissimo successo. Altre due regioni dell’estremo nord norvegese, il Finnmark e il Nordland, hanno espresso la volontà di aderire al progetto.

[Foto: www.booking.com]