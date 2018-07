Una vacanza in montagna è per tutta la famiglia: dai 0 ai 100 anni

Le vacanze in montagna sono un’opportunità unica per passare del tempo con la famiglia. Non è facile trovare una soluzione che abbia tutto quello che serve per le famiglie ma in montagna è possibile. Qui c’è infatti un connubio unico di relax, natura, sport e tradizioni culinarie che soddisfa anche i più esigenti. La vacanza a misura di bambino si trova solo ad Andalo, dove le montagne toccano il cielo.

Il divertimento all’aperto

I bambini che abitano in grandi città giocano al parchetto del quartiere oppure in casa, spesso utilizzando dispostivi elettronici che, secondo i maggiori esperti, non sono per nulla adatti alla loro età. In montagna i bambini si dimenticano completamente dell’esistenza di smartphone e tablet perché l’ambiente esterno offre loro così tanti stimoli che il gioco non finisce mai. Prenotando un hotel tre stelle Andalo si ha la possibilità di partire ogni giorno per una nuova avventura sull’altipiano della Paganella, posto ideale per tutte le famiglie, comprese quelle che hanno un passeggino grazie a moltissimi percorsi pianeggianti. I bambini si divertono anche solo a stare in mezzo al bosco ma chi preferisce attività più strutturate può sempre optare per un’escursione.

Gli itinerari che partono dal centro abitato di Andalo sono davvero moltissimi sia a piedi che in bicicletta. Ci sono diversi percorsi ideali per i bambini grazie alla presenza di strade senza difficoltà e anche con durate adeguate. Basta pensare, ad esempio, al giro sui prati di Gaggia fino ad Acqua delle Scudelle, un tratto tutto pianeggiante da cui è possibile avere una spettacolare visuale sul lago di Molveno. Le passeggiate nel verde permettono di immergersi nella natura più incontaminata dell’arco alpino, anche grazie al fatto che si tratta di un’area protetta dove l’urbanizzazione è limitata e le costruzioni sono tutte in armonia con l’ambiente montano.

Dove trovare gli animali

Molte sono le fattorie didattiche nei dintorni di Andalo dove i bambini possono avvicinarsi agli animali e avere anche un assaggio di quella che è la vita in montagna: la mungitura del latte, la raccolta della frutta, lo sfalcio dell’erba per la stalla, le uova fresche, il miele delle api e molte altre meraviglie che in città è impossibile vedere. In alcune malghe è anche possibile assistere alla produzione del formaggio e spesso ai bambini viene offerto un pezzo di ricotta freschissima, appena fatta, ancora calda: sublime!

Gli animali si possono vedere anche al Parco Faunistico di Spormaggiore e sono una vera meraviglia. Questo si trova a pochissima distanza da Andalo, dove è possibile vedere animali tipici dell’arco alpino come i lupi, le linci e anche gli orsi. Al giorno d’oggi ci sono, purtroppo, moltissimi bambini che non hanno mai visto una mucca o una gallina e non sanno da dove vengono le verdure che tutti i giorni hanno nel piatto: qui potranno finalmente scoprirlo con i propri occhi.

In montagna, i più piccoli trovano un mondo da scoprire che non avevano nemmeno mai immaginato e tali ricordi restano poi indelebili nella loro mente. Anche perché tutti i bambini amano gli animali come caprette, galline, cavalli, conigli etc. e sono cose che in città non ci sono proprio.