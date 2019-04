Vacanze 2019, le mete più ambite

Superato l’inverno è tempo di riassaporare l’inizio delle due stagioni più idonee per godersi le vacanze e il relax anche per questo 2019. Le idee sono tante e variano a seconda del clima.

Vienna e Cilento per le vacanze 2019

Tra queste e con riferimento all’attuale tempo primaverile, si potrebbero inaugurare le vacanze 2019 con un weekend a Vienna.

Magari passeggiando per il Prater salendo sulla ruota panoramica o percorrendo gli splendidi giardini in fiore del palazzo di Schönbrunn della principessa Sissi. Oppure ancora gustando la celeberrima torta Sacher. Se, invece, la scelta cade su un periodo di una settimana, anche l’Italia offre ghiotte opportunità, tra cui il sempre apprezzato Cilento in Campania.

Qui, tra panorami suggestivi, il bellissimo parco naturale, le mete marine come Palinuro e l’area archeologica di Paestum, c’è davvero tanto da ammirare e da vivere. Per non parlare, poi, dei piaceri del palato con i prodotti tipici della tradizione culinaria di questa parte della provincia salentina tra cui spicca la mozzarella.

Vacanze 2019, la Grecia forte attrattiva

Nel periodo dell’anno che va da maggio a giugno, un’altra meta ideale per le vacanze 2019 è anche la Grecia. La cui bellezza non è mai in discussione. Questa terra densa di storia e cultura è l’ideale per chi programma un lungo soggiorno.

Tra l’altro, proprio la primavera è il momento dell’anno particolarmente propizio per goderne appieno splendori e suggestioni. Non essendoci, infatti, il tipico e forte caldo estivo si può visitare il patrimonio archeologico con il giusto comfort climatico. Stesso discorso vale per le isole, di cui già è possibile gustare le spiagge e il mare.

(Foto: www.siviaggia.it)