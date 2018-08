Vacanze Ferragosto: mare o montagna?

Dove trascorrere le vacanze Ferragosto? Ogni anno lo stesso quesito attanaglia tutti gli italiani che devono decidere tra il mare o la montagna.

Vacanze Ferragosto: le opzioni

Mare o montagna per vacanze di Ferragosto? A dare una risposta a questa domanda ci ha pensato Lidl Viaggi che ha identificato le ferie degli italiani. Secondo questa disamina, a il mare rappresenta la metà dei vacanzieri preferita. Tuttavia, gli amanti della soluzione “montagna” sono in costante crescita.

Naturalmente una volta che si fa una scelta, non si lasciano da parte i confort. Per questo, il 50% opta per la pensione completa. Ben l’11% preferisce la formula all inclusive. Senza dimenticare tutto il resto. Senza dimenticare, però, la questione relativa al traffico che, anche quest’anno, non è delle migliori. Si parla di un week end di Ferragosto da bollettino nero.

I dati

E del 52% la percentuale dei clienti che ha prenotato un pacchetto vacanze sulla piattaforma online di Lidl Viaggi. 36% coloro che hanno scelto la montagna. Il restante 12%, invece, si divide tra terme e visite culturali nelle città d’arte. Per le vacanze Ferragosto si è registrato un aumento del 50% delle prenotazioni rispetto all’anno precedente,

Si va dalla scelta di un villaggio a 5 stelle al camping. Vacanza naturalmente in Italia a favore della territorialità e della voglia di scoprire il nostro Paese. L’Emilia Romagna rappresenta la scelta consigliata, soprattutto grazie ai servizi offerti. Subito dopo i vacanzieri hanno optato per la Puglia. Le bellezze e la cucina pugliese raccolgono molti consensi.

Buon Ferragosto a tutti.

[Foto: Italia Notizie 24]-