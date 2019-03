Viaggiare sicuri: tutto sull’assicurazione viaggio

Quella del viaggio è una passione che accomuna miliardi di persone alla continua ricerca dell’offerta giusta per partire per una nuova meta, scoprire nuove culture e visitare nuovi posti.

Quando si organizza un viaggio si pensa innanzitutto alla destinazione, agli orari da incastrare, alle cose da portare ed alle attività da fare sul posto. Tutto qui? La risposta è no, state dimenticando una parte importante della vostra vacanza: l’assicurazione viaggio.

Assicurazione viaggio : i vantaggi

Chi viaggia per passione, o magari per lavoro, conosce bene i vantaggi di avere una polizza viaggio che ci tuteli in caso di contrattempi ed inconvenienti che possono causare diversi problemi, fino a rovinare completamente un viaggio. Per questo motivo è fondamentale stipulare un’assicurazione viaggio online, che possa tutelarci contro tutti gli imprevisti, come l’impossibilità di partire per malattia, lo smarrimento del bagaglio, il maltempo o un infortunio durante il soggiorno.

Innanzitutto, l’assicurazione di viaggio ci tutela in caso di perdita del bagaglio. Questo rappresenta uno dei peggiori incubi per i viaggiatori di tutto il mondo. lo smarrimento del bagaglio può creare delle spiacevoli conseguenze per tutti i viaggiatori e rovinare un’intera vacanza. Con l’assicurazione viaggio sarete rimborsati in caso di perdita, furto, incendio, scippo e mancata riconsegna del bagaglio. Ma non solo, nella garanzia sono comprese le spese degli acquisti di prima necessità dovute al ritardo nella riconsegna del bagaglio. In più la compagnia assicurativa si occuperà della ricerca, localizzazione ed invio bagaglio.

Durante un viaggio può capitare di avere a che fare con problemi di salute che richiedono un ricovero ospedaliero. In caso questo ricovero si dilunghi per più di cinque giorni, l’assicurazione sanitaria viaggi si occuperà del viaggio di andata e ritorno di un familiare, rimborsando tutte le spese fino al massimale previsto. Questa copertura è importante per avere sempre vicino i propri famigliari in caso di bisogno, o per raggiungerli se si trovano in difficoltà.

Le spese mediche

Altro fattore da considerare riguarda le spese mediche in viaggio visto che ricevere una buona assistenza medica in caso di bisogno può risultare fondamentale in caso di problemi. Un’assicurazione sanitaria viaggi garantisce assistenza di qualità in ogni momento e senza la necessità di anticipare costi addizionali. Sarete seguiti nei migliori ospedali di tutto il mondo, e se non capite quello che vi dice il medico, l’assicurazione viaggio estero mette a disposizione un interprete che vi aiuterà a gestire le pratiche burocratiche in ospedale.

In questo modo se si avrà bisogno di un medicinale specifico la compagnia assicurativa si occuperà di spedircelo il prima possibile. Se avete bisogno di un’ambulanza la polizza viaggio coprirà le spese, anche in caso in cui dobbiate rientrare a casa per il peggioramento del vostro stato di salute.

In ultima analisi c’è da considerare la responsabilità civile privata, fattore che entra in ballo quando provochiamo involontariamente un incidente. In questo caso la garanzia di Responsabilità Civile Privata della polizza viaggio copre le spese derivate dai danni involontariamente provocati a terzi. Inoltre, assicura le eventuali spese processuali, e le cauzioni giudiziali. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui sempre più viaggiatori si affidano alle società assicurative per il proprio viaggio