Vienna è la città più vivibile del mondo

L’annuale rapporto Global Liveability Index premia Vienna affidandogli la palma di città più vivibile a livello globale. Un primo posto ottenuto davanti a Melbourne e Osaka.

Vienna luogo dove vivere

Vienna sarebbe la città leader a livello globale in termini di vivibilità. Lo afferma il Global Liveability Index attraverso un rapporto che viene redatto ogni anno per essere pubblicato a cura della Economist Intelligence Unit. La proclamazione della capitale austriaca suona come una grossa sorpresa, considerato come nel corso del precedente settennato il titolo avesse premiato Melbourne.

I fattori che vengono presi in considerazione dal rapporto sono:

disponibilità di servizi sanitari ed educativi

presenza di infrastrutture adeguate e altri

situazione dell’ordine pullico

sicurezza in generale

140 città le pronte a contendersi l’ambito titolo ogni dodici mesi.

I motivi della premiazione

A premiare Vienna è stata anche la percezione di un graduale ritorno alla normalità. Il tutto dopo anni in cui le metropoli del vecchio continente erano state fortemente penalizzate dalla presenza temibile di un terrorismo che invece nel corso degli ultimi mesi sembra meno minaccioso.

Altro dato che sembra aver premiato Vienna è stato poi rappresentato da un faticoso e graduale ritorno ad una situazione dell’ordine pubblico meno problematica.

Se Melbourne conferma il suo appeal in termini di vivibilità, il podio è poi completato da Osaka. Ai piedi rimangono Calgary (Canada) e Sidney. Questo conferma la qualità della vita nelle città australiane, considerato come anche Adelaide riesca a piazzarsi nella top ten.

Altre città in Italia

Copenhagen, capitale della Danimarca, rappresenta l’unica altra città europea che riesce a entrare nelle prime dieci posizioni .

Se si va invece a prendere in esame le ultime posizioni, l’ultimo posto della classifica spetta a Damasco, la capitale siriana che risente naturalmente del lungo conflitto in atto ormai da anni nel Paese. Il podio delle città meno vivibili è poi completato da Dhaka e Lagos, altre città ove l’ordine pubblico è percepito come un grosso problema ormai da molto tempo.

Se la metropoli europea che ha compiuto i maggiori progressi è Manchester. Si trova alla trentacinquesima posizione, dopo aver scalato sedici posizioni in un anno passando davanti anche a Londra. Le nostre rappresentanti, Milano e Roma, vanno a loro volta a piazzarsi a metà classifica. La metropoli lombarda è infatti attestata al 46° posto, precedendo di nove posizioni la capitale.