Qatar Airways ha annunciato dei voli diretti per il Vietnam. La novità è prevista dal 19 dicembre 2018. I quattro voli settimanali saranno serviti da un Boeing 787-8, con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

Novità voli diretti per il Vietnam

Grazie ai voli diretti per il Vietnam, la compagnia aerea giungerà nella splendida città costiera, terza destinazione vietnamita.

Da Nang, una delle più grandi città del Vietnam, è nota per le sue spiagge sabbiose e la sua straordinaria storia come porto coloniale francese. Questa città offre magnifiche viste sulla baia di Da Nang e sulle sue montagne di marmo. Bellezze che la rendono una destinazione ideale per una rilassante vacanza estiva.

24 le compagnie aeree internazionali che operano su Da Nang. Si registrano ben 15 voli diretti da e verso destinazioni oltreoceano.

I voli su Da Nang andranno ad aggiungersi alle tratte già esistenti per Ho Chi Minh City e Hanoi. Ogni giorno, migliaia di passeggeri viaggiano tra il Qatar e il Vietnam senza interruzioni dall’aeroporto internazionale di Hamad.

Successo per Qatar Airways

Qatar Airways opera servizi diretti per Ho Chi Minh City dal 2007 e ha lanciato il suo servizio per Hanoi nel 2010. Attualmente, la compagnia aerea offre 2 voli diretti giornalieri verso la capitale del Vietnam e 10 voli settimanali per Ho Chi Minh City. Nell’ottobre 2017, Qatar Airways ha annunciato la partnership di interline con Vietjet Air, con sede in Vietnam, consentendo ai passeggeri di Qatar Airways di viaggiare all’interno della regione con un’unica prenotazione per le due compagnie aeree.

Il volo inaugurale per Da Nang è previsto il 19 dicembre 2018: Doha-Da Nang: Partenza Doha 02:30, Arrivo Da Nang 13:20. Da Nang-Doha: Partenza Da Nang 19:15, Arrivo Doha 23:45

La compagnia aerea, inoltre, aggiungerà una serie di nuove affascinanti rotte durante il 2018: