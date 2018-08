Weekend caldo non solo per il clima quello che è in corso per il consueto aumento del traffico in vista di Ferragosto.

Traffico intenso nel weekend di Ferragosto

Sono milioni i veicoli in viaggio sulle principali arterie italiane per raggiungere le mete di villeggiatura marine. Sei italiani su dieci sono partiti dai centri urbani di residenza per trascorrere le vacanze, come comunicato dalla Coldiretti, mettendo in moto le loro auto, roulotte e caravan.

Un fine settimana da bollino nero che ha vissuto il suo momento clou ieri mattina con code e disagi, che solo nel pomeriggio hanno iniziato ad attenuarsi. Anche oggi il grande e tradizionale esodo di Ferragosto prosegue con una situazione di traffico da bollino rosso, meno intenso rispetto a quello nero ma pur sempre di notevole portata.

Code fino a tre ore per la Sicilia

Nella giornata di ieri si sono registrate code fino a tre ore per i traghetti verso la Sicilia, tanto da arrivare alla chiusura dello svincolo di Villa San Giovanni in Calabria per i veicoli provenienti da Nord in modo da dirottarli su quello di Campo Calabro al fine di snellire la fila.

Tempi dilatati anche in diversi aeroporti e stazioni ferroviarie, oltre che ai confini con Austria, Slovenia e Francia. Forti rallentamenti anche sulla A22 del Brennero, nel raccordo A1-A14 e sulla A4.

I mezzi pesanti si fermeranno, oggi, dalle 7 alle 22, dopo che sabato non hanno circolato dalle 8 alle 22. Volumi di traffico meno intensi ma comunque da monitorare sono anche previsti nei prossimi giorni fino alla tappa del 15 agosto.

[Immagine: https://tg24.sky.it]